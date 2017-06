Berner Wirtschaft Motorex: Die mit den grünen Fässern feiern den 100. Geburtstag

Aktualisiert Heute, 7:14 Uhr

An der Zürich-Bern-Strasse in Langenthal wird gefeiert. Motorex gibt es seit 100 Jahren. Das Unternehmen ist mittlerweile in 85 Ländern präsent. Aber es ist kein Ölmulti. Sondern das Unternehmen der Familie Bucher. Eine Familiensaga.

strc; Regionaljournal Bern Freiburg Wallis, 17:30 Uhr