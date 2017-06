Die Wirtschaft in Moutier hat bessere Tage gesehen. Nun hoffen die einen auf den Kantonswechsel, über den die Gemeinde am 18. Juni abstimmt. Andere hingegen drohen mit der Abwanderung, sollte Moutier zum Kanton Jura wechseln.

Früher haben sie zusammen Fussball gespielt. Heute stehen sie sich als Gegner gegenüber in der Frage, ob die Gemeinde Moutier vom Kanton Bern zum Kanton Jura wechseln soll. Die Rede ist von Gemeinderat Pascal Eschmann und vom Unternehmer Pierre Alain Stalder.

Der Politiker...

Eschmann findet, Moutier liege zu weit weg von der Kantonshauptstadt Bern. Daher werde es dem Städtchen wirtschaftlich besser gehen bei einem Kantonswechsel, weil Delemont ist nur wenige Kilometer von Moutier entfernt. Er hofft darauf, dass die leerstehenden Fabriken in Moutier bald neu belebt werden. Seit der Blütezeit der Mikroindustrie in den Siebzigerjahren ging es mit der Wirtschaft in Moutier bergab. Weil Moutier näher am Jura sei, werde man von aus Delemont sicher besser unterstützt.

... und der Unternehmer

Das sieht Pierre Alain Stalder ganz anders. Beim Kanton Bern wisse man, woran man sei. Der Kanton Jura hingegen mache bloss Versprechungen. Und an diese Versprechungen glaube er nicht. Zum Beispiel, dass er mit seiner Fabrik weniger Steuern zahlen werde – eine Fabrik, die kleinste Metallteile für die Uhren- und die Autoindustrie herstellt.

Land hat er bereits in Aussicht

Für Pierre Alain Stalder ist daher klar: Will eine Mehrheit in Moutier den Kantonswechsel, so zieht er mit seinem Unternehmen und seinen rund 10 Mitarbeitern weg. Ein Grundstück im bernjourassischen Court habe er bereits in Aussicht. Dass er das öffentlich sage, bringe ihm keine Freunde. In den sozialen Medien werde er als Versager beschimpft.

Für Pascal Eschmann hingegen ist klar, dass er in Moutier bleibt, auch wenn die Gemeinde bernisch bleiben sollte.