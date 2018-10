Pascal Vonlanthen alias Gustav will mit seiner «Gustav Akademie» den Röstigraben überwinden: «Ich zeige, dass es den Röstigraben gar nicht gibt.» Das gemeinsame Ziel sei es, gute Musik zu machen.

Er habe viel gelernt in der Akademie, sagt der 22-jährige Samuel Riedo: «Ich habe Einblick in die Profimusik erhalten.» Die jungen Talente gingen während der einjährigen Akademie gar nach London in ein Tonstudio, um dort Profi-Luft zu schnuppern. Sie probten zusammen, arbeiteten an Musik und Bühnenauftritten.

Illusionen macht sich der 23-jährige Musikstudent Pascal Stoll jedoch nicht. «Mein Ziel ist es nicht, ein Star zu werden». Er möchte bloss von Musik leben können.

Pascal Vonlanthen will seinen Schützlingen nichts vor machen. Er gebe ihnen bloss das Rüstzeug mit. «Den nächsten Schritt müssen sie selber machen.» Es seien alles musikalische Rohdiamanten: «Ich schleife sie bloss ein wenig».