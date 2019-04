In Freiburg leben deutschsprachige und französischsprachige Einwohner oft neben statt miteinander. Das will der Chor «les 4 saisons» aus Corminboeuf ändern. Er gibt in Plaffeien zusammen mit einem Senslerchor ein Konzert. Die Französischsprachigen singen dabei in Senslerdeutsch. Das ist schwierig. «Mit Hochdeutsch hat das wenig zu tun», sagt Sängerin Jeanne Gremaud.

Senslerdeutsch ist exotisch

Musik sei verbindend, erklärt Chorleiterin Céline Murith. «Es ist eine natürliche Brücke.» Der Kanton Freiburg ist mehrheitlich französischsprachig. Der Chor aus Corminboeuf macht einen Schritt auf die Minderheit zu. «Senslerdeutsch ist exotisch», sagt Sänger François Menétrey. Er muntert trotzdem alle Romands dazu auf, Deutsch zu lernen.