Die Solothurnerin studierte an der Hochschule der Künste in Bern Musik und Medienkunst und blieb danach der Stadt treu. Seit mehr als zehn Jahren ist sie allein und in wechselnder Besetzung auf Bühnen unterwegs. Nicht nur für Produktionen in Bern, sondern auch für Theaterstücke in Mexiko oder Portugal wurde sie bereits engagiert. Sie wird auf ihrem Debütalbum ergänzt von einer vierköpfigen Band. Die CD von «Lia Sells Fish» soll im April getauft werden.