Die Firma Finances Publiques AG hat von der Gemeinde Köniz den Auftrag erhalten, die Musikschule Köniz bis Ende Januar 2018 zu führen. Der Auftrag umfasst eine Bestandesaufnahme und die Führung des administrativen Tagesgeschäfts. Das Unternehmen Finances Publiques AG ist auf die Beratung und Unterstützung öffentlicher Institutionen spezialisiert.

Keine Auswirkungen auf Unterricht

Bereits im September hatte der Gemeinderat ein Überbrückungsdarlehen in der Höhe von 200 000 Franken gesprochen. Dies, weil ein Liquiditätsengpass drohte. Nicht betroffen von den Schwierigkeiten in der Administration sei die musikalische Ausbildung, heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde.