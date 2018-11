Kontroverse in Freiburg um ein Leben nach dem Tod

Nach Interview in Tageszeitung

Der katholische Theologe Othmar Keel glaubt nicht an ein Leben nach dem Tod.

An Allerheiligen publizierte die Zeitung «Freiburger Nachrichten» ein Interview mit Othmar Keel, dem katholischen Theologen und ehemaligen Professor an der Universität Freiburg. Er glaube nicht an ein Jenseits, sagte er. «Wir wissen es schlicht nicht», sagte er jetzt gegenüber SRF News. Man könne es ja nicht beweisen.

Empörte Katholiken schrieben in der Folge dutzende Leserbriefe. Die «Freiburger Nachrichten» druckten drei Seiten ab. «Das Verbreiten von solchem Schabernack ist nicht nötig» oder «Ich hab das Gefühl, er ist ein Atheist» stand dort etwa. Kritik kann Othmar Keel akzeptieren. «Aber man kann nicht behaupten, ich wolle alles zerstören», so der Theologe.

Gegenüber SRF News nahm auch Bischof Morerod Stellung. Natürlich sei das Jenseits eine Glaubensfrage. Aber er glaube, «Jesus Christus ist gekommen, dass wir auf ewig mit Gott sein können.» Morerod kritisiert auch den Zeitpunkt des Interviews, an Allerheiligen. «Man sollte die Feste der anderen respektieren».

Legende: Es gibt sehr wohl ein Leben nach dem Tod, sagt Bischof Charles Morerod. Patrick Mülhauser/SRF

