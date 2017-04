Der Bund prüft, ob ab dem Jahr 2025 auf dem Areal der Kaserne Lyss ein Bundesasylzentrum eingerichtet werden soll. Es würde das Zentrum im Berner Zieglerspital ablösen, das eine Übergangslösung ist.

Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Entwurf des Sachplans Asyl hervor. Wird ab 2025 in der Kaserne Lyss wirklich ein Bundesasylzentrum eingerichtet, befänden sich damit ab 2025 wohl beide Bundesasylzentren der Bundesasylregion Bern in Lyss.

Seit vergangenem Dezember ist bekannt, dass der Bund das heutige kantonale Durchgangszentrum für Asylsuchende Kappelen-Lyss zu einem Bundeszentrum machen will. Dieses Zentrum befindet sich zwar auf Gebiet der Gemeinde Kappelen, liegt aber weit weg vom Dorf Kappelen und gehört zum Siedlungsgebiet von Lyss.

« Wir werden uns mit Händen und Füssen wehren. » Andreas Hegg

Gemeindepräsident Lyss

Damit träte ein Szenario ein, das die Lysser Behörden unbedingt vermeiden wollten: Zwei Asylzentren im Ort. Lyss werde sich «mit Händen und Füssen» gegen ein Bundesasylzentrum auf dem Kasernenareal wehren, sagte Gemeindepräsident Andreas Hegg auf Anfrage. Ein Bundes-Zentrum in Lyss gehe in Ordnung, doch die ganze Last tragen wolle die Gemeinde nicht.

In den nächsten 30 Tagen kann sich die Bevölkerung zum Sachplan Asyl äussern. Für Kantone und Gemeinden läuft die Anhörungsfrist bis am 4. Juli. Den Entscheid über die Plangenehmigung fällt anschliessend das Justiz- und Polizeidepartement (EJPD).

« Wir wissen nicht, ob Lyss zustande kommt. » Lukas Rieder

SEM-Sprecher

SEM-Sprecher Lukas Rieder sagte dazu, noch sei kein Entscheid gefallen. Das Lysser Kasernenareal sei in den Fokus des SEM geraten, weil der Bundesrat das Verteidigungsdepartement VBS aufgefordert habe, Standorte zu nennen, die es nicht mehr brauche. Dazu gehöre der Lysser Waffenplatz.