Die Bergbahnen Nendaz-Veysonnaz ziehen eine positive Bilanz der Wintersaison und investieren in die Zukunft.

Die Bergbahnen Nendaz-Veysonnaz haben eine erfolgreiche Saison hinter sich. François Fournier, Direktor der Bergbahnen Nendaz-Veysonnaz sagt, seit der Fusion der Bergbahnen Nendaz und Veysonnaz vor drei Jahren habe man die Ergebnisse deutlich steigern können.

Ab dem nächsten Jahr können wir 95 Prozent der Skipisten künstlich beschneien.

Seit der Fusion im Jahr 2013 hat die Zahl der Skifahrer um 11 Prozent zugenommen und die Bahnen konnten ihre Einnahmen um 13 Prozent steigern. Dies erlaubt es den Bergbahnen Nendaz-Veysonnaz, 25 Millionen Franken in die Infrastruktur zu investieren. 12 Millionen Franken werden in neue Beschneiungsanlagen investiert, 13 Millionen Franken in eine neue Gondelbahn.

Lokal verankerte Bahngesellschaft

Die Aktien der Bergbahnen Nendaz-Veysonnaz im Skigebiet 4 Vallées gehören lokal gut verankerten Privatpersonen und nicht einer Gemeinde oder einem ausländischen Grossaktionär. Diese lokale Verankerung sei das Erfolgsgeheimnis der Bergbahnen Nendaz-Veysonnaz, sagt Direktor François Fournier.

Wir brauchen keinen ausländischen Mäzen, der bei uns Geld investiert.

Seit 2016 haben die Bergbahnen insgesamt 60 Millionen Franken in neue Infrastruktur investiert.