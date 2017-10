Nach knapp zehn Jahren Bauzeit rollen ab Freitag Autos über die Strasse.

Der Bieler Stadtpräsident Erich Fehr betonte, die Eröffnung der Ostumfahrung von Biel sei ein Freudentag, ein neues Zeitalter beginne.

« Gute Infrastrukturen von Strasse und Bahn sind wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung einer Region. » Erich Fehr

Stadtpräsident Biel

Allerdings brauche es flankierende Massnahmen in den Quartieren, damit die Umfahrung ihre volle Wirkung entfalten könne und Biel vom Durchgangsverkehr entlastet werde.

Der Ostast der A5-Umfahrung ist auch eine Antwort darauf, dass Biel in den letzten Jahren im Osten stark gewachsen ist. Mit dem Anschluss Orpund werden die südöstlichen Quartiere und Vororte von Biel an das Nationalstrassennetz angebunden.

Bildlegende Die Stadt Biel entwickelte sich im Osten zwischen 2004 (links) und 2014 sehr stark. Bildlegende Swisstopo

Regierungsrätin Barbara Egger-Jenzer betonte bei der Eröffnung, dank der neuen Umfahrung werde der Grossteil der Lastwagen und Autos aus Biel verschwinden. «Die Menschen, die dort leben und arbeiten, erhalten so mehr Platz und Lebensqualität.»

Der 4,9 Kilometer lange Ostast der vierspurigen Umfahrung von Biel schliesst im Osten von Biel an die A5 Richtung Solothurn und an die A16 Transjurane an. Gebaut wurde die neue Autobahn in knapp zehn Jahren, die Kosten belaufen sich auf 1,2 Milliarden Franken.