Freiburg ist hügelig. In Steigungen sind Velofahrer besonders gefährdet. Mit zehn neuen Velostreifen in der Stadt Freiburg wollen die Stadtbehörden die Sicherheit verbessern.

Zehn neue Velostreifen entstehen in der Stadt Freiburg. An stark befahrenen Orten, wo die Strasse steigt. «Wir wollen dort die Sicherheit der Velofahrer erhöhen», sagt Gemeinderat Pierre-Olivier Nobs.

« Die Velofahrer haben Priorität. » Pierre-Olivier Nobs

Gemeinderat Freiburg

Allerdings fehle auf den Freiburger Strassen oft der Platz für die Velofahrer. Da habe man sich von der Stadt Bern inspirieren lassen, sagt Gemeinderat Pierre-Olivier Nobs: «Wie in Bern haben wir damit begonnen, die weissen Autostreifen in der Mitte der Strasse einfach zu entfernen.» So entstehe zusätzlicher Raum für Velostreifen. «Die Velofahrer haben dann Priorität.» Autofahrer müssen bei Gegenverkehr hinter den Velofahrern warten.

Freiburg hofft, mit solchen und weiteren Massnahmen, eine velofreundlichere Stadt zu werden.