Der nächste Simon Ammann soll sein Talent in Kandersteg entdecken: Ab nächstem Frühling können Nachwuchstalente in der Nordic Arena auf einer Kleinschanze springen. Im Fokus steht das Training für die ganz jungen Athletinnen und Athleten. Bereits Zweitklässler können auf der Schanze trainieren. «Sie ist gut geeignet für den allerersten Sprung», sagt Karl Bieri, Verwaltungsratspräsident der Nordic Arena. Bei der neuen Kinderschanze liegen Absprung und Landepunkt nur halb so weit auseinander wie bei der bisherigen Kurzschanze. «Die Kinder empfanden die Distanz bisher als sehr weit und hatten Angst zu springen», so Bieri.

Sponsoren zahlen den Bau

Mit dem Bau der Kleinschanze erfülle man den Auftrag des Bundesamts für Sport und fördere den Nachwuchs. «Schliesslich hätten wir gerne wieder mehr Skispringerinnen und Skispringer in der Schweiz», sagt Karl Bieri. Der Bau der Kleinschanze kostet rund 50'000 Franken und wird von Sponsoren bezahlt. Die Nordic Arena wird als Genossenschaft betrieben und lebt auch von der Freiwilligenarbeit.