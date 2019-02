In Seftigen bei Thun ist das Skilager Pflicht. Die Kinder müssen mitmachen, müssen auf die Skis. Den Kindern gefällt das: «Es ist anstrengend, den ganzen Tag Ski zu fahren, aber auch toll», sagt eine Schülerin.

Finanzielle Hilfe

Die gesamte Oberstufe (36 Kinder) weilt eine Woche auf der Lauchernalp im Wallis. Pro Kind kostet das 300 Franken, aber die Eltern müssen diesen Beitrag nicht alleine bezahlen.

Einerseits übernimmt die Organisation Jugend und Sport des Bundes einen Teil der Kosten, andererseits spricht die Gemeinde Seftigen Geld für dieses Lager. 200 Franken müssen die Eltern alleine stemmen. Im Ernstfall wird ihnen aber auch von anderen Organisationen geholfen. Zum Beispiel von Asyl Berner Oberland oder den Sozialdiensten Wattenwil. So können alle Kinder am Skilager teilnehmen.

Viele gute Seelen

Viel Wohlwollen bringen auch die Helferinnen und Helfer dem Skilager entgegen. Viele gingen in Seftigen zur Schule und nehmen sich für eine Woche frei, um die Kinder zu betreuen.

Organisiert wird das Lager von Urs Hofer, Lehrer in Seftigen. Er ist dankbar, dass so viele «gute Seelen» am selben Strick ziehen: «Die Kinder lernen hier auch viel fürs Leben.» Für Kinder, die nicht mit ihren Eltern auf den Skis unterwegs sind, sei das eine harte Woche: «Aber es ist schön zu sehen, wie sie Fortschritte machen und was sie sich zutrauen.»