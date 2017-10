30'000 Personen werden zum Sankt-Nikolaus-Umzug Anfang Dezember in der Stadt Freiburg erwartet. Für solche Grossanlässe benutzen viele ihr Auto statt den öffentlichen Verkehr, sagt Helmut Eichhorn, Leiter Verkauf bei den Freiburger Verkehrsbetrieben TPF. «Es ist einfacher zu viert im Stadtzentrum ein Parking zu nutzen.»

Ein Ticket für vier Personen

Die TPF lancieren deshalb mit der Stadt und der Agglo das «Park and Ride Event»-Ticket. Für zehn Franken können Besucher des Sankt-Nikolaus-Umzugs ihr Auto auf einem Parking am Stadtrand stehen lassen. Mit dem gleichen Ticket können vier Personen mit dem Bus oder dem Zug ins Stadtzentrum reisen. Das Ticket gilt auch für Nicht-Automobilisten, sozusagen als Kollektivbillett. Verläuft der Test positiv, wird das «Park and Ride Event»-Ticket weitergeführt.