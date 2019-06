Das neue regionale Paketzentrum wird an der Milchstrasse in Ostermundigen eingerichtet. Die Räumlichkeiten wurden bis im vergangenen Jahr für die Briefverarbeitung genutzt. Wie die Post mitteilt, soll das neue Zentrum bis im März 2020 in Betrieb sein.

Tiefere Sortierleistungen als bei anderen Zentren

Im Vergleich mit den regionalen Paketzentren im Tessin, in Graubünden und im Wallis wird das Zentrum in Ostermundigen eine tiefere Sortierleistung pro Stunde haben. Stündlich können im Berner Vorort maximal 5000 Pakete sortiert werden. In den Neubauten in Cadenazzo, Untervaz und Vétroz sind es 8000 Pakete.

Die Post investiert rund 8 Millionen Franken in bauliche Massnahmen und in die Sortier-Infrastruktur in Ostermundigen. Das Unternehmen geht davon aus, dass im Paketzentrum neue Stellen geschaffen werden können. Wie viele, ist nach Angaben der Post noch nicht klar.