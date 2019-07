Das für den Verkauf zuständige Konkursamt wollte den Verkaufspreis des Palace-Hotels auf Nachfrage des «Regionaljournals» nicht bekanntgeben. Eine Beschwerde beim bernischen Obergericht war nötig. Dieses hiess die Beschwerde im Mai teilweise gut.

Es bestehe in diesem konkreten Fall durchaus ein öffentliches Interesse, so das Obergericht. Der Informationszugang sorge für Transparenz, was eine demokratische Kontrolle durch das Volk erst ermögliche. Für das Öffentlichkeitsprinzip sprach für das Obergericht auch, dass es sich beim «Palace» um ein historisches Luxushotel handelt, das die Region und den dortigen Torusmus miträgte. Entsprechend bestehe zumindest regional ein öffentliches Interesse daran, wie das Konkursverfahren voranschreitet und wie es mit dem Luxushotel weitergeht.

Laut dem Obergericht besteht auch ein Interesse an der Veröffentlichung des Kaufpreises, um Transparenz zu schaffen und allfälligen Spekulationen zu begegnen.