Im politischen Alltag in Ostermundigen habe seine Hautfarbe nie eine Rolle gespielt, sagt Thulani Thomann. «Wieso sollte sie auch», fragt er rhetorisch. Thomann ist 34 Jahre alt, SP-Mitglied, gelernter Schreiner und arbeitet nun als Fitnessinstruktor. Seine Mutter stammt aus Zimbabwe, sein Vater ist Schweizer und als Gemeinderat von Ostermundigen ebenfalls politisch tätig.

Präsident und nicht Müllmann

Scheint das Parlament in Ostermundigen frei von diskriminierenden Vorfällen aufgrund der Hautfarbe des Parlamentspräsidenten, so erlebt Thulani Thomann solches anderswo: «Ich war ein Tag mit der Müllabfuhr unterwegs und stellte Bilder davon in soziale Medien», erzählt Thomann. «Etliche Kommentare liessen darauf schliessen, dass ich der neue Müllmann sei und nicht der Parlamentspräsident.»