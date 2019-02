Seit bald 30 Jahren musizieren Patent Ochsner. In dieser Zeit sind Hits wie «Scharlachrot» oder «Bälpmoos» entstanden. Im Moment arbeitet die Band an einem neuen Album. Die erste Single heisst «Für immer uf Di». «Du blibsch i mym Härz, o denn no, wes afaht, we z'tue», singt Büne Huber darin.

«Es ist nie neu»

Die Inspiration für die neuen Lieder stamme von einer Mittelmeer-Reise 2014, erzählt Büne Huber. So neu sind die Songs also gar nicht? «Es ist nie neu», antwortet Huber auf diese Frage und schmunzelt. Wir meinten immer nur, dass etwas neu sei. «Ich bin ein kleines Kind und ein alter Mann gleichzeitig, ich lasse mich von dem inspirieren, was mich umgibt.»

Band kann nicht aus der Zeit fallen

Damit gibt Huber das Stichwort. Nichts ist neu. Das gilt auch für die Musik. Patent Ochsner bleiben ihrem typischen Sound treu. Genau das sei auch ein Grund für den Erfolg, sagt SRF-Musikredaktor Gregi Sigrist. «Die Band hat nie einem Zeitgeist entsprochen, also kann sie jetzt auch nicht aus der Zeit fallen.» Zudem spiele Büne Huber als Frontmann eine grosse Rolle, so Sigrist weiter. «Ich kenne keine andere Frontfigur in der Schweiz, die mit ihrem Wesen ein ganzes Festivalgelände umarmen kann.»

Legendär sind die Auftritte von Patent Ochser am Berner Gurtenfestival. Auch diesen Sommer ist Patent Ochsner mit dem neuen Album zu Gast auf dem Berner Hausberg.