Der Kanton Freiburg will mehr Solarenergie – ohne zu investieren

Ein privates Unternehmen hat die Solaranlage in Givisiez erstellt – auf eigene Rechnung. Dafür kauft der Kanton Freiburg dem Unternehmen den Strom auch ab, allerdings zu günstigeren Preisen als auf dem Markt. Freiburg spart so also auch noch Geld.

In den nächsten Monaten sollen auf diese Weise vier weitere Dächer mit Solarzellen bestückt werden: zwei Schulen in Freiburg, die Einsatzzentrale der Polizei in Granges-Paccot und das Zivildienst-Ausbildungszentrum Campus Schwarzsee.

Insgesamt 120 seiner Dächer will der Kanton Freiburg in den nächsten Jahren mit Photovoltaikanlagen ausrüsten lassen – möglicherweise ohne einen Rappen dafür zu bezahlen.