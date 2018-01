Legende: Hinter der Tür zum Ratssaal debattierte der Berner Stadtrat die Planung Gaswerk. Keystone

Der Berner Stadtrat nahm den Bericht des Gemeinderats zur Planung auf dem Gaswerkareal an der Aare mit 43 Ja zu 14 Nein bei vier Enthaltungen zustimmend zur Kenntnis. Er hat den Plänen der Regierung für die Entwicklung des Gaswerkareals 14 Forderungen beigefügt.

Bleibt der Gaskessel oder zieht er um?

Unterstützt haben die Parlamentarier von links bis rechts das Jugendzentrum Gaskessel. Das Stadtparlament beauftragte den Gemeinderat, in der Planung Szenarien zu entwickeln, für den Fall, dass das Kulturzentrum seinen bisherigen Standort auf dem Gaswerkareal beibehalten möchte. Aktuell werden in einem partizipativen Prozess alternative Standorte geprüft. Die Präsenz des Jugendzentrums so nahe der künftigen Siedlung könnte Konfliktpotential bergen.

Gemeinnütziges Wohnen statt Eigentum

Umstritten war, wie die Nutzung der Wohnfläche aufgeteilt werden soll. Die Hälfte des Areals plant die Stadtregierung für gemeinnützigen Wohnbau abzugeben, ein Viertel will sie selber mit günstigen Wohnungen überbauen und ein weiteres Viertel soll an private Investoren gehen. Die Bürgerlichen forderten eine möglichst freiheitliche Planung - auch für hochwertigen Wohnraum. Die SP hingegen pochte auf ein «offenes und lebendiges Stadtquartier». Eine knappe Mehrheit im Rat einigte sich schliesslich darauf, auf Stockwerkeigentum auf dem gesamten Areal zu verzichten.

Bagger könnten 2021 auffahren

Der Weg für die weitere Planung und einer Volksabstimmung ist damit geebnet. Das Volk wird sich voraussichtlich 2020 zum Anliegen äussern können. Michael Aebersold rechnet für den Landpreis mit Kosten in der Grössenordnung von 25 Millionen Franken für das Gaswerkareal, wie er am Donnerstag bekanntgab. Sagt das Volk ja, könnten die Bagger 2021 auffahren.