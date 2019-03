Der Regierungsrat will den Personalbestand der Polizei schrittweise erhöhen. Bis 2030 soll es 360 neue Stellen geben.

Mit der Aufstockung des Personals um 360 Stellen hätte der Kanton Bern in gut zehn Jahren eine Polizeidichte, die dem heutigen gesamt schweizerischen Durchschnitt entspricht. Das erklärte der bernische Polizeidirektor Philippe Müller (FDP) am Montag vor den Medien.

In einem ersten Schritt soll der Personalbestand bis 2025 um 170 Personen erhöht werden. Dies würde laut Müller Zusatzkosten von gut 29 Millionen Franken pro Jahr generieren. Die weitere Aufstockung auf 360 neue Stellen bis 2030 kostet den Kanton Bern dann knapp 62 Millionen Franken mehr pro Jahr.

Aufstockung für mehr Sicherheit

Die Kantonsregierung beruft sich auf einen Bericht, wonach die Zahl der Polizistinnen und Polizisten heute deutlich tiefer ist als in vergleichbaren Kantonen wie Waadt, Zürich und Graubünden. Der Bericht hält auch fest, dass sich zahlreiche Menschen zum Beispiel in der Nacht und an gewissen Orten nicht sicher fühlten.

Der Bericht geht auf einen Vorstoss zurück, den der Grosse Rat im November 2016 überwies.