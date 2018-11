Wer der Kantonspolizei Wallis auf Twitter folgt, weiss künftig, wo diese Geschwindigkeitskontrollen durchführt. Es sei eine präventive Massnahme, sagt Polizeisprecher Markus Rieder. «Wir wollen die Autofahrer und Autofahrerinnen darauf aufmerksam machen, angemessen zu fahren.»

In den vergangenen Wochen habe die Polizei vermehrt Unfälle auf der Autobahn registriert. Die Gründe:

überhöhte Geschwindigkeit

nicht Einhalten des Sicherheitsabstandes

Unaufmerksamkeit, wie zum Beispiel durch das Verwenden eines Mobiltelefons

Verbreitet ein Automobilist den Standort eines Radarkastens, kann ihm eine Strafe drohen. Da liege auch gerade der Unterschied zu den angekündigten Kontrollen der Polizei. «Wir geben keinen genauen Standort an, sondern die Region und der Zeitraum der Kontrollen», sagt Polizeisprecher Markus Rieder. Das Ganze habe präventiven Charakter.

In den Kantonen Bern und Freiburg kündigt die Polizei keine Verkehrskontrollen über Twitter oder andere soziale Medien an. Beide liessen auf Anfrage verlauten: So was ist in Zukunft auch nicht geplant.