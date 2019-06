In Hasle bei Burgdorf im Kanton Bern dürfen ab sofort keine Rasen mehr bewässert und Bassins mehr befüllt werden.

In Hasle wird das Wasser knapp

Am Donnerstag gab Gemeindepräsident Walter Scheidegger bekannt, dass in Hasle die Grundwasserversorgung nur gewährleistet werden kann, wenn die Bevölkerung Abstriche mache. Konkret heisst dies, dass das Füllen von privaten Pools und das Wässern von Rasen verboten ist: «Wir werden jetzt nicht plötzlich Bussen ausstellen», sagt der Gemeindepräsident, «aber wir appellieren natürlich an die Vernunft der Bevölkerung».

Ein leidiges Problem

In Hasle ist Wasserknappheit kein neues Phänomen. «Wir kaufen auch sonst oft Wasser ein», so Scheidegger. «Aber im Augenblick haben wir einen massiv höheren Verbrauch als sonst.» Um das Trinkwasser müsse man sich keine Sorgen machen, wenn die Bevölkerung den Verbrauch reduziere.

Aber: Es werde nicht von heute auf morgen plötzlich wieder genug Wasser haben, «das dauert jetzt wahrscheinlich einige Wochen.»