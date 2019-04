Der Kanton Wallis hat das vergangene Jahr mit einem Überschuss abgeschlossen. Grund sind höhere Steuereinnahmen und die Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Unter dem Strich blieben 8.7 Millionen Franken, dies bei Ausgaben von knapp 3.8 Milliarden Franken.

Die Investitionen im Kanton Wallis Gesamthaft wurden 445.9 Millionen Franken investiert: 251.4 Millionen wurden in die Anlagen, insbesondere in den Strassenbau, in die Gebäude des Staates und die 3. Rhonekorrektion investiert 147 Millionen wurden zur Finanzierung der Beteiligungen an Investitionen Dritter entrichtet, hauptsächlich an die Gemeinden 47.5 Millionen wurden in Form von Darlehen gewährt

Finanzdirektor Roberto Schmidt sagte an einer Medienkonferenz in Sitten, dass das Resultat auf Ertragsseite namentlich von zwei Faktoren verbessert wurde. Erstens waren die Steuereinnahmen 185.3 Millionen Franken höher als budgetiert. Zweitens führte der Gewinn der Schweizerischen Nationalbank zu einer Ausschüttung an den Kanton in Höhe von 53.7 Millionen Franken.

Die Erhöhung des Ertrags ermöglicht es, mehr Mittel als vorgesehen für die verschiedenen Fonds und Rückstellungen bereitzustellen. So wurden gesamthaft 100 Millionen Franken in den Fonds zur Finanzierung der Infrastrukturprojekte des 21. Jahrhunderts und 50 Millionen Franken in den Kompensationsfonds für Ertragsschwankungen zugewiesen.