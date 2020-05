Ursula Kähler hat Filmwissenschaft sowie Archiv- und Bibliothekswissenschaft studiert und arbeitet an der Universitätsbibliothek Bern. In der Burgerbibliothek in Bern hat Ursula Kähler einen Nachlass von Franz Schnyder gefunden, den noch niemand aufgearbeitet hatte.

Als Co-Autor wurde ihr Raff Fluri empfohlen, der sich selbst schon länger mit Schnyder beschäftigt hatte. Raff Fluri studierte Betriebswirtschaft, Filmrestaurierung und Kamera und ist in der Kinobranche sowie als freischaffender Filmemacher tätig.