Mit einem breiteren Angebot in Kultur und Gastronomie will Ivo Adam im Casino Bern ein breiteres Publikum ansprechen.

Als er vor drei Jahren nach Bern kam, hörte sich Ivo Adam um: Was denken die Bernerinnen und Berner über das Casino? «Niemand sagte etwas Schlechtes», sagt der Spitzenkoch und neue Gesamtleiter des Casinos. «Nur waren viele noch gar nie da, oder nur zum runden Geburtstag der Grossmutter.» Ivo Adam ist angetreten, das zu ändern.

«Allergisch, vegi, vegan»

Im Kulturprogramm gibt es neben klassischer Musik neu auch Comedy, politische Satire, musikalische Experimente. In der Gastronomie setzt Ivo Adam neben dem gediegenen Restaurant auf eine Bistro-Bar, an der man ab dem Mittag durchgehend kleinere Gerichte essen kann, «ohne oder mit Beilagen, allergisch, vegi, vegan». Nur: Kommt ein jüngeres Publikum überhaupt in das alte, edle Haus?

Wir haben genau eine Chance bei den Jungen.

Ivo Adam hofft auf die Neugierde der Bernerinnen und Berner, darauf, dass sie nach dem zweijährigen Umbau das sanierte Casino einmal anschauen wollen. Und er weiss, dass er genau eine Chance bei den Jungen hat: «Die sagen entweder, ‹Wow, das ist ja gar nicht so stier und alt, wie ich dachte.› Oder sie sagen, ‹Ja okay, ist für die Mehrbesseren oder die Älteren›». Wobei von wegen jung: Ihr Zielpublikum sei etwa ab 30, 35 Jahren aufwärts.

Das neue Team versucht jedenfalls, dass die Bernerinnen und Berner das Casino Bern künftig häufiger besuchen als nur zum runden Geburtstag der Grossmutter.