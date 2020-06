Eine Varroa-Milbe sitzt in einer Wabe auf einer Drohnenpuppe.

Die Varroa-Milbe ist in der Schweiz erstmals 1984 aufgetreten und tötet hier wie in allen anderen Ländern befallene Völker in ein bis drei Jahren. Um das Überleben dieser Völker sicherzustellen, müssen diese jährlich behandelt werden.

Werden die Bienenvölker nicht behandelt, gehen sie ein, schreibt die eidgenössische Forschungsanstalt Agroscope auf ihrer Homepage. Aus dem Bericht über die Bienengesundheit der Schweiz geht hervor, dass sich die Varroabelastung im letzten Jahr in der Deutschschweiz am positivsten entwickelt hat, gefolgt von der Romandie und dem Tessin.