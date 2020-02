Der Kanton Bern hat sich gutes Geld versprochen, als er vor über zehn Jahren mehrere Schlösser und Amtshäuser zum Verkauf angeboten hatte. Die historischen Gebäude brauchte er nicht mehr, weil die Verwaltung zentralisiert wurde – 21 Gebäude wurden überprüft – mit dem Verkauf wollte er 54 Millionen Franken verdienen.

Und er wollte sich so auch gleich vieler Sorgen entledigen. Mit dem Verkauf müsste er keine Betriebs- und Unterhaltskosten mehr zahlen. Die Rechnung ist nicht aufgegangen. Wie Recherchen des Regionaljournals zeigen, hat der Kanton statt 54 Millionen Franken nur 14,8 Millionen Franken eingenommen.

Bild 1 / 13 Legende: Das Schloss Aarwangen steht seit 2012 leer – es konnte nicht verkauft werden. Es soll einer Stiftung gewidmet werden. Wikimedia/Roland Zumbuehl , Link öffnet in einem neuen Fenster Bild 2 / 13 Legende: Das Schloss Belp hat der Kanton Bern 2012 an die Einwohnergemeinde Belp verkauft. Der historische Festsaal des Schlosses kann für Trauungen gebucht werden. Wikimedia/Roland Zumbuehl , Link öffnet in einem neuen Fenster Bild 3 / 13 Legende: Das Schloss Blankenburg in Zweisimmen wurde 2012 an eine Stiftung verkauft. Es kann zum Heiraten oder für Veranstaltungen genutzt werden. Wikimedia Bild 4 / 13 Legende: Das Schloss Büren an der Aare gehört immer noch dem Kanton Bern, welches die Verwaltung des Kantons weiterhin benutzt. Wikipedia/Joachim Kohler , Link öffnet in einem neuen Fenster Bild 5 / 13 Legende: Ab 2020 wird das Schloss Burgdorf neu genutzt. Der Kanton Bern hat es 2017 der Stiftung Schloss Burgdorf gewidmet. Es wurde zum «Schloss für alle» mit Jugendherberge, Museum, Restaurant. Keystone Bild 6 / 13 Legende: Das Schloss Fraubrunnen gehört weiterhin dem Kanton. Er hat dort die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB untergebracht. Wikimedia Bild 7 / 13 Legende: Der Kanton hat das Schloss Laupen 2012 einer Stiftung geschenkt. Sie vermietet die Säle, es hat auch ein Museum. Ein Problem: Der Fels unterhalb des Schlosses musste bereits einige Male saniert werden. Joachim Kohler , Link öffnet in einem neuen Fenster Bild 8 / 13 Legende: 2011 hat der Kanton das Schloss Wyl an eine Privatperson verkauft – an Matthias Steinmann bzw. dessen Berakom AG. Der neue Besitzer gründete eine Stiftung und seither wird das Schloss für Anlässe, Ausstellungen, Theater genutzt. Wikimedia/Pietro11 Bild 9 / 13 Legende: Eine Stiftung hat 2010 das Schloss Schwarzenburg gekauft. Das Pflegezentrum hat dort Büros gemietet. Keystone Bild 10 / 13 Legende: Neben dem Schloss Aarwangen steht auch das Schloss Trachselwald leer. Es steht zum Verkauf – laut dem Kanton laufen Vorbereitungen für einen Verkauf. Keystone Bild 11 / 13 Legende: Das Schloss Wimmis gehört weiterhin dem Kanton Bern, welcher es selber nutzt. Die Waldabteilung ist im Schloss untergebracht. Zudem wird eine Wohnung an Private vermietet. Wikimedia/WillYs Fotowerkstatt , Link öffnet in einem neuen Fenster Bild 12 / 13 Legende: In der Burg Schlossberg in La Neuveville hat es Wohnungen, welche der Kanton als Eigentümer vermietet. Er überlegt sich nun aber, die Burg zu verkaufen. Wikimedia/Roland Zumbühl , Link öffnet in einem neuen Fenster Bild 13 / 13 Legende: Auch das Schloss Münchenwiler dürfte künftig auf dem Immobilienmarkt erscheinen. Dem Kanton rentiere der Besitz nicht, er möchte es verkaufen. Keystone

Nicht einmal ein Drittel des gewünschten Betrags ist zusammen gekommen. War der Kanton zu blauäugig? «Ja, man war sicher zu optimistisch», gibt der zuständige Regierungsrat Christoph Neuhaus zu. Man habe das Gefühl gehabt, es winke das ganz grosse Geld. Aber immerhin seien einige Gebäude verkauft und damit Unterhaltskosten gespart worden.

Neben den Schlössern hat der Kanton Bern auch ehemalige Amtshäuser zum Verkauf angeboten – rund die Hälfte der 21 Gebäude konnte er verkaufen – 9 blieben in seinem Besitz. 7 von ihnen nutzt er selber für seine Verwaltung. Im Schloss Fraubrunnen zum Beispiel ist die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde drin, im Schloss Wimmis die Waldabteilung.

Zwei Schlösser stehen leer

Die Schlösser Aarwangen und Trachselwald stehen jedoch leer. Das kostet den Kanton viel Unterhalt: jedes Jahr 92'000 Franken im Fall von Trachselwald; 78'000 Franken im Fall von Aarwangen. Beide Schlösser stehen zur Veräusserung, so Neuhaus: «Wenn aber viele Liegenschaften miteinander auf den Markt gelangen, reisst man sich nicht darum.»

Will der Kanton die Sorgen loswerden?

Weil kaum jemand ein Schloss kaufen will, wurden Schlösser – wie jene in Laupen, Burgdorf und wohl auch in Aarwangen – verschenkt oder gewidmet. Der Kanton erhielt also höchstens einen symbolischen Franken dafür. «Damit werden wir Unterhalt los und müssen weniger bezahlen», so Neuhaus. Darum geht der Schloss-Ausverkauf weiter.

Es tut sich etwas beim Schloss Aarwangen Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Seit 2012 das Regionalgericht ausgezogen ist, steht das Schloss Aarwangen leer. Es kostet den Kanton Bern jedes Jahr 78'000 Franken an Unterhalt. Der Kanton Bern wollte es erst für 3.7 Millionen Franken verkaufen, fand jedoch keinen Käufer. Auch für 1.3 Millionen Franken wollte das Schloss niemand haben. Nun ist die Kantonsregierung bereit, das Schloss einer Stiftung zu widmen – für einen symbolischen Franken. Die Bedingung: die Stiftung muss über genügend finanzielle Mittel verfügen, um das Schloss langfristig zu betreiben. 1.2 Millionen Franken seien gesichert, heisst es beim Förderverein Schloss Aarwangen. Er plant im Schloss ein Oberaargauer Zentrum für Wirtschaft, Kultur und Geschichte. Das Kantonsparlament muss dem noch zustimmen.

Der Kanton Bern überlegt sich, das Schloss Münchenwiler und die Burg Schlossberg bei La Neuveville zu verkaufen – beide würden den Kanton nur Geld kosten. Das Schloss im Wiler Münchenwiler sei zwar schön, aber der Kanton zahle doppelt so viel Unterhalt, als die 200'000 Franken, die ihm die Pächter bezahlen würden. Zudem sei seine geschichtliche Wichtigkeit minimal. In der Burg in La Neuveville vermietet der Kanton Wohnungen. «Ist das eine Aufgabe des Kantons?», fragt Neuhaus.

Hat der Kanton nichts gelernt?

Der Kanton Bern prüft also, zwei weitere Schlösser und auch die drei kantonseigenen Restaurants zu verkaufen – auch wenn der letzte Schloss-Verkauf nur einen Bruchteil des gewünschten Geldes einbrachte. «Wir konnten trotzdem sparen, indem wir die Verwaltung zentralisiert haben», meint Neuhaus. Zudem müsse der Kanton Bern sparen: «Das Geld wächst nicht auf den Bäumen oder in den Schlössern.»