Die Veloverleiherin nimmt am Montag in Bern erste Leihvelos in Betrieb, schrittweise bis im Oktober auch in Zürich und Freiburg.

Die nachgerüsteten Schlösser wurden einer eingehenden Prüfung durch ein spezialisiertes, externes Institut unterzogen, wie Publibike am Freitag mitteilte. Nun könnten die Schlösser nicht mehr geknackt werden, es sei denn, man wende so grobe Gewalt an, mit der man jedes Veloschloss aufbrechen könnte.

In Bern sollen ab dem 20. September wieder alle 700 Velos einsatzbereit sein. In Zürich will PubliBike die Velos ab 24. September, in Freiburg ab 2. Oktober schrittweise wieder in Betrieb nehmen.Die PubliBike-Abonnentinnen und -Abonnenten erhalten bis Ende Jahr eine Gutschrift von zwei Monaten als Entschädigung.

PubliBike betreibt in verschiedenen Schweizer Städten, darunter Bern, Freiburg und Zürich, Leihvelostationen. In Bern wurde das System Ende Juni eingeführt. Doch sprach sich rasch herum, dass die Schlösser mit einem einfachen Trick zu knacken sind. Mitte August wurde bekannt, dass mehr als hundert Velos aufgebrochen wurden.