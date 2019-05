Das Schweizer Theatertreffen besteht seit dem Jahr 2014 und ist eine jährlich Ende Mai stattfindende Werkschau des Schweizer Theaterschaffens. Ins Leben gerufen wurde das mehrtägige Festival durch eine Initiative des Schweizerischen Bühnenverbandes (SBV).

2019 ist das Treffen im Wallis. Die Veranstaltungen finden vom 22. bis 26. Mai im Théâtre du Crochetan in Monthey, im Théâtre de Valère in Sitten, im TLH in Sierre und im La Poste in Visp statt.