Arbeiten, wohnen, einkaufen – der Energieversorger EWB, die BLS und die Stadt Bern planen im Westen der Stadt Bern gemeinsam ein neues Quartier. Blickfang der neuen Überbauung ist ein bis zu 110 Meter hohes Hochhaus. Es soll der neue Hauptsitz von EWB werden. Drei weitere Gebäude sollen zwischen 30 und 90 Meter hoch gebaut werden. Allein für den neuen Hauptsitz rechnet EWB mit Kosten von rund 100 Millionen Franken.

Legende: So könnte das neue Quartier zwischen Europaplatz und Weyermannshaus aussehen. zvg/ewb

Das neue Quartier soll optimal an den öffentlichen Verkehr angebunden werden. Zu diesem Zweck soll die BLS-Station Stöckacker um rund 400 Meter verschoben werden. Damit wäre dann das neue Quartier mit den S-Bahn-Stationen Europaplatz und Stöckacker erschlossen. Laut BLS belaufen sich die Kosten für die Verschiebung auf rund 10 Millionen Franken. Dies entspricht in etwa den Kosten für die Sanierung der Station am heutigen Standort.

In zwei Jahren vors Volk – 2024 bezugsbereit

Die drei Partnerinnen legen bei der Planung des neuen Quartiers ein forsches Tempo vor. Im Frühling dieses Jahres werden sie einen Studienauftrag zur weiteren Arealentwicklung lancieren. Parallel dazu wird die Stadt Bern eine Überbauungsordnung ausarbeiten. Diese wird voraussichtlich Anfang 2022 der Stadtberner Stimmbevölkerung zur Abstimmung vorgelegt. Bereits 2024 möchte EWB ihren neuen Hauptsitz beziehen.