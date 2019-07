«Ich war noch niemals in New York» ist ein Musical, das auf den Liedern von Sänger Udo Jürgens basiert. Die Komödie handelt von einer Kreuzfahrt nach New York – und von Menschen, die auf diesem Weg aus ihrem Alltag ausbrechen wollen.

Wie bereits in den letzten 16 Jahren ist Iwan Wassilevski für die musikalische Umsetzung verantwortlich. Unterstützt wird der musikalische Leiter und Dirigent der Thunerseespiele im Sommer von Pepe Lienhard.

Am Mittwoch, 10. Juli, findet in Thun die Premiere der diesjährigen Seespiele statt. Das Stück wird bis 24. August aufgeführt.