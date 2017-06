In der Region Gantrisch könnte schon bald das vierte Wolfsrudel der Schweiz entstehen. Das Berner Jagdinspektorat lud deshalb alle Interessierten zu einem Informationsabend – eine nicht unerwartet emotionale Angelegenheit.

Seit einiger Zeit ist in der Gantrischregion ein Wolfspaar unterwegs. Zieht es auch noch Junge auf, hat die Schweiz bald ihr viertes Wolfsrudel – neben denen im Graubünden (Calanda), im Tessin (Morobbia) und im Wallis (Augstbordregion).

Rund 200 Interessierte fanden sich in der Mehrzweckhalle in Schwarzenburg ein. Geduldig lauschten sie den Ausführungen der vier Redner; woher kommt der Wolf, wie bewegt er sich, wie schützt man seine Schafe am besten. Nicht wenige schienen aber vor allem gekommen zu sein, um Frust abzulassen.

Frust gegenüber dem Wolf, ...

« Man muss nicht nur den Wolf schützen, sondern auch unsere Tiere! » Nutztierhalter



Frust gegenüber den Wolfsbefürwortern, ...

« Warum werden wir von Wolfsbefürwortern immer als Sauhunde dargestellt? » Landwirt



Frust gegenüber Herdenschutzhunden, ...

« Warum müssen diese Hunde immer auf Wanderer los? » Herdenschutzhunde-Gegnerin



Frust gegenüber den Kritikern von Herdenschutzhunden.

« Soll der Hund eure Viecher schützen, oder der Wolf sie fressen? » Wortmeldung aus dem Saal



Gut 30 Wortmeldungen sorgten dafür, dass der Informationsabend satte zwei Stunden und 22 Minuten dauerte. Und der Berner Jagdinspektor Niklaus Blatter schliesslich gegenüber dem Regionaljournal bilanzierte: «Natürlich sind die Fronten verhärtet. Aber wenn man sachlich argumentiert, kann man der Diskussion viel dieser Emotionalität nehmen.»

In Schwarzenburg war an diesem Mittwochabend davon noch reichlich wenig zu spüren.

(Regionaljournal Bern Freiburg Wallis, 6:32 Uhr)