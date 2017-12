Die 86-Jährige sorgte mit ihrer Spray-Aktion vor der Nationalbank für Aufsehen. Den Mittelpunkt sucht sie aber nicht.

Gibt man in der Schweizerischen Mediendatenbank ihren Namen ein, so erscheinen allein im Jahr 2017 über 70 Artikel. Praktisch alle handeln vom gleichen Thema: Von jenem Tag im April, an dem Louise Schneider die weisse Bauwand vor der Schweizerischen Nationalbank beim Berner Bundesplatz versprayt hat.

«Geld für Waffen tötet» hat sie in roten Buchstaben auf die glänzend weisse Wand geschrieben. Nach ihrer Aktion wurde 86-jährige Bernerin von der Polizei abgeführt, bald darauf durfte sie aber wieder nach Hause. Und mit ihr zahlreiche Journalistinnen und Journalisten.

Ein gelungener Mediencoup?

Gleichzeitig mit Louise Schneiders Aktion lancierte die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GsoA) ihre Kriegsgeschäfte-Initiative. Die Initiative will der Nationalbank und Pensionskassen verbieten, Kriegsmaterialproduzenten finanziell zu unterstützen. Ein Anliegen, das Louise Schneider klar unterstützt.

« Ich habe zu Paul gesagt: Diese Wand bleibt nicht weiss. » Louise Schneider

Friedensaktivistin

Aber die 86-Jährige habe sich von der GsoA nicht einfach vor den Karren spannen lassen, die Idee für diese Aktion sei schon lange in ihrem Kopf gewesen: «Ich habe diese keusche weisse Wand gesehen. Und meinem Mann gesagt: Diese Wand bleibt nicht weiss.» Zu diesem Zeitpunkt habe ihr Mann aber gerade den ersten Herzinfarkt erlitten, sie wollte ihm den Rummel ersparen. Im April dann kam die Gelegenheit. «Mein Paul hat das leider nicht mehr erlebt.» Er ist am 1. Januar 2017 gestorben.

Populär, aber nicht gern im Zentrum

Louise Schneider ist bekannt. Vor ein paar Tagen sei sie am Bahnhof Lausanne von einem jungen Mann angesprochen worden. «Gäuit, dir sit die?», fragte er sie. Er sei ihr vorgekommen wie ein Weihnachtsengel, denn er konnte ihr gerade ein Taxi bestellen.

Trotz Popularität und medienwirksamen Aktionen – Louise Schneider sagt von sich: «Im Grunde genommen bin ich eine Höhlenbewohnerin. Ich stehe nicht gern im Mittelpunkt.» Nie sei es bei ihren Aktionen um sie selbst gegangen, sondern immer um die Sache. «Thema 1a sind die Waffen, 1b die Umwelt. Denn das hängt zusammen.»