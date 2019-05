Vorsichtshalber ist der gedeckte Platz zwischen Fussball- und Eishockeystadion in Biel abgesperrt worden.

Gesperrte Place publique: Was ist das Problem?

Stadien in Biel

Bei Kontrollarbeiten am Dach über der «Place publique» der Bieler Tissot-Arena sind Unregelmässigkeiten an Schweissstellen festgestellt worden. Wie die Stadt Biel am Freitag mitteilte, bleibt der Zugang zu den Sportanlagen, zu den Kinos, zur Bowlinganlage und zum Restaurant über die Seiten- und Inneneingänge gewährleistet. Die Dauer der Sperrung ist noch unbekannt.

Wer bezahlt? Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Die Miteigentümer haben nach Feststellung der Unregelmässigkeiten die Firma HRS Real Estate AG informiert, welche für den Bau der Tissot-Arena zuständig war. Sie haben sie aufgefordert, so schnell wie möglich dafür zu sorgen, dass die Place publique wieder geöffnet werden kann. Für die Arena läuft noch die Garantiefrist. Deshalb gehen laut Stadt Biel die Reparaturkosten zu Lasten der Erstellerin.

Entdeckt wurden die Unregelmässigkeiten bei Kontrollarbeiten, welche von den Miteigentümern des Gebäudekomplexes im Rahmen der Fünfjahresgarantie durchgeführt wurden. Sie machen «eine vertiefte Expertenuntersuchung» nötig. Diese soll zeigen, welche Korrekturmassnahmen erforderlich sind.