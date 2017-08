Radikalisierungsverdacht? Ein neuer Leitfaden zeigt Schulen und Fachpersonen, an wen sie sich wenden können.

Verändert eine Person ihr Verhalten, ihre Aussagen und ihr Äusseres? Bei Menschen, die sich radikalisieren, kann dies der Fall sein.

Wenn Lehrpersonen oder Fachpersonen wie beispielsweie Arbeitgeber, Sozialarbeiter oder Ärzte den Verdacht haben, dass sich Personen radikalisieren, können sie in der Stadt Bern neu in einem Leitfaden nachschlagen. Darin ist festgehalten, an wen sie sich bei einer reinen Vermutung einer Radikalisierung wenden können. Der Leitfaden hält auch fest, wie sich Personen optisch und im Verhalten bei einer Radikalisierung verändern können.

Anonyme Beratungen sind möglich

«Die Angst, jemanden unter Umständen fälschlicherweise auf Abwegen zu vermuten und so in die Mühlen der Behörden zu befördern, hemmt das Umfeld, frühzeitig aktiv zu werden», sagt Ester Meier, Leiterin des Amts für Erwachsenen- und Kindesschutz, bei welcher die Fachstelle Radikalisierung angesiedelt ist. «Genau deshalb erachten wir es als essentiell, dass Anfragen oder Erstberatungen auch telefonisch und anonym stattfinden können».