Johanna Gapany sitzt in der Stadtregierung von Bulle, der zweitgrössten Stadt des Kantons. Zudem ist sie Grossrätin. Ihre Aufgabe als Ständeratskandidatin ist trotzdem schwierig. Glaubt sie, einen der bisherigen, Christian Levrat oder Beat Vonlanthen, verdrängen zu können? Das liege nicht in ihrer Macht. «Das müssen die Wähler und Wählerinnen entscheiden», sagt die 30-Jährige.

Wir müssen heute die Weichen für die Zukunft stellen.

Sie hat Wirtschaft studiert und arbeitet als Projektleiterin in einem Privatspital. In Bern möchte sie sich für gute Infrastrukturen und für die Altersvorsorge einsetzen. «Wir müssen heute die Weichen für die Zukunft stellen.» Johanna Gapany möchte ihr Deutsch verbessern, die Sprache sei aber nebensächlich. «Als Politikerin muss ich in erster Linie gute Entscheide treffen.»

Die National- und Ständeratswahlen finden am 20. Oktober 2019 statt.