Die grossen Parteien haben ihre Kandidatinnen und Kandidaten nominiert. Es sind dies (in alphabetischer Reihenfolge):

Kathrin Bertschy (GLP)

Christa Markwalder (FDP)

Regula Rytz (Grüne)

Werner Salzmann (SVP)

Beatrice Simon (BDP)

Hans Stöckli (SP)

Marianne Streiff (EVP)

Weitere Kandidatinnen und Kandidaten können dazukommen, die Frist läuft bis am 19. August 2019. (Laut ch.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster jeweils bis am neuntletzten Montag vor dem Wahltag.) Die Wahl ist am 20. Oktober 2019.