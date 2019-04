Nach den Wahlerfolgen in Kantonen wie Baselland, Zürich und Luzern wittert die Linke auch im konservativen Wallis Morgenluft. Kürzlich haben die Sozialdemokraten gemeinsam mit den Grünen bekanntgegeben, dass alle linken Listen für die Nationalratswahlen verbunden werden.

Und auch bei den Ständeratswahlen werden die Kräfte gebündelt: Ein links-grünes Ticket ist ein Novum im Wallis. Damit setze man ein starkes Zeichen, glaubt SP-Nationalrat und Ständeratskandidat Mathias Reynard.

Wir setzen ein starkes Zeichen mit unserer gemeinsamen Kandidatur.

Dem Politiker, der am linken Rand der SP politisiert, gelang vor vier Jahren ein Glanzresultat: Das zweitbeste aller acht Walliser Nationalräte. Diesmal will er sich zusätzliche grüne Stimmen sichern. Brigitte Wolf sieht ihre Kandidatur als Dienst an «der Partei, der Linken und der Sache».

Für die Linke ist ein zweiter Nationalratssitz in Reichweite. Ein Ständeratssitz scheint eher unwahrscheinlich: Die Minderheitsparteien SP, SVP und FDP müssten dafür zusammenspannen. Was angesichts der sehr unterschiedlichen Positionen unwahrscheinlich scheint.