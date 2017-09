In Europa messen nur die Stationen von Stockholm in Schweden (1756), von Kremsmünster in Österreich (1762) und von Hohenpeissenberg in Deutschland (1781) länger als das Hospiz. Neben der Station auf dem Grossen St. Bernhard erhielt auch der Säntis das Label der WMO. Auf dem Säntis wird das Wetter seit 1882 aufgezeichnet.