Thomas Eggers Abgang kommt für den zuständigen Berner Regierungsrat Philippe Müller nicht völlig überraschend. «Ich stand im Kontakt mit der Amtschefin. Ihr gegenüber war durchgesickert, dass er den Wunsch hat, den Thorberg zu verlassen.» Nun habe Egger die Gründe genannt. «Er hat die Reorganisation des Schichtmodells durchgezogen», bestätigt Müller. «Es gibt jedoch noch Defizite im Betriebsklima. Diese Arbeit will er seinem Nachfolger überlassen.» Das Klima am Thorberg sei bereits deutlich besser geworden in den letzten Monaten – dank der Arbeit des Coaches. Und es seien weitere Massnahmen zur Verbesserung aufgegleist. «Ich bin sehr optimistisch, dass wir in ruhigere Gewässer finden werden.» Doch das sei ein Prozess, der noch viel Zeit in Anspruch nehmen werde, so Müller.