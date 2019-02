Strassen-WM in der Romandie

Vom Budget von 17 Millionen Franken werden 11,8 Millionen von der öffentlichen Hand gedeckt.

Der Bund und die beiden Austragungskantone tragen Millionenbeiträge bei, auch die Gemeinden Martigny und Aigle beteiligen sich.

Ein allfälliges Defizit soll mit Sponsorengeldern gedeckt werden, Unternehmen aus der Region haben 2,5 Millionen Franken zugesagt.

An den Strassenweltmeisterschaften im September 2020 werden 1000 Sportlerinnen und Sportler aus 80 Ländern teilnehmen, die Organisatoren rechnen mit 800 Journalisten. Der Event habe eine grosse internationale Ausstrahlung und biete Chancen für den Tourismus, die lokale Wirtschaft und den Sport, begründete der Walliser Sportminister Frédéric Favre am Donnerstag die hohen Ausgaben der öffentlichen Hand.

Die WM 2020 findet zwischen dem 20 und dem 27. September statt. Die Rennen starten in Aigle und enden im Martigny, in der Nähe der Messehallen CERM. Die Organisation wurde an einen Verein übertragen, der von den beiden Initianten der Kandidatur geleitet wird.