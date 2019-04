Die SVP verlor bei den kantonalen Wahlen in Luzern, in Baselland und in Zürich Sitze und Wähleranteile. In Zürich beispielsweise musste die SVP neun Sitze abgeben, die Grüne Partei legte neun zu. Man sprach von Klima-Wahlen in diesen Kantonen.

SVP hält wenig von Klima-Hype

An der Delegiertenversammlung der bernischen SVP in Lyss machte die Partei nun deutlich, was sie von diesem Klima-Hype hält: wenig. Eine Änderung der Strategie oder der Inhalte käme nicht in Frage. Schliesslich sei die SVP schon immer grün gewesen. «Wir bezeichnen uns nicht als ideologisch grün», so Parteipräsident Werner Salzmann. «Aber für uns ist Umweltschutz normal. Es gehört dazu, dass Bäuerinnen und Bauern zu ihrem Land Sorge tragen.»

Wir waren grün, da war grün noch gar nicht in Mode.

Lieber erziele die SVP des Kantons Bern bei den nationalen Wahlen im Herbst einen Sitz weniger als erhofft, als nun kurzfristig auf das Thema Klimawandel einzuschwenken, so der Parteipräsident.