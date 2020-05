Im Auftrag von Konzert Theater Bern hat der Schweizer Autor Lukas Linder eine Satire über den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un geschrieben. Das Stück thematisiert die Zeit, die Kim in der Region Bern verbrachte. Wegen der Coronapandemie musste die Uraufführung verschoben werden. Halb so schlimm, findet Lukas Linder: Weil er in Polen lebt und gerade Vater wird, hätte er die Premiere verpasst.

Lukas Linder Autor Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Der Schweizer Dramatiker Lukas Linder wurde 1984 in Uhwiesen im Kanton Zürich geboren. Ab 2004 studierte er an der Universität Basel Germanistik und Philosophie und realisierte erste Theaterprojekte. Mit seinem Stück «Die Trägheit» wurde er 2009 mit dem Jury- und Publikumspreis des Autorenlabors am Düsseldorfer Schauspielhaus ausgezeichnet. In der Spielzeit 2011/2012 erhielt Linder ein Stipendium des «Stück Labor Basel» und wurde während dieser Zeit Hausautor am Theater Biel Solothurn. Linders Stück «Der Mann aus Oklahoma» wurde 2015 mit dem Kleist-Förderpreis ausgezeichnet. Lukas Linder lebt mit seiner Partnerin in Polen.

SRF News: Lukas Linder, das Stück «Mein Sommer mit Kim» hätte in diesen Tagen in Bern Premiere gehabt. Erzählen Sie kurz: Um was geht es?

Lukas Linder: Es ist eine Satire auf die verrückte Geschichte, dass Kim Jong-un in den 1990er-Jahren einige Zeit in Bern die Schule besuchte. Eine amerikanische Agentin wird mittels einer Zeitmaschine auf ihn angesetzt und soll ihn eliminieren. Sie will ihn aber nicht umbringen, sondern nur umpolen und aus ihm einen guten Menschen machen.

Die Agentenstory braucht einen Bösewicht – weshalb haben Sie dafür Kim ausgewählt?

Es gibt etwas Faszinierendes an Kim Jong-un. Er ist nicht nur ein Diktator, sondern auch eine unterhaltsame, fast komische Figur. Also komisch im Sinn von grotesk, skurril und unheimlich.

Es gibt nur wenige Fakten über ihn, aber es gibt sehr viele Spekulationen. Mich interessierte, wie wir über Kim sprechen, und was wir über uns selber aussagen, wenn wir über Kim sprechen.

Haben Sie speziell recherchiert, oder spielen die Fakten gar nicht so eine grosse Rolle für das Stück?

Ich habe geschaut, was für Informationen zur Verfügung stehen. Alle haben die gleichen Filme gesehen, die gleichen Artikel und Bücher gelesen. Alle, die über Nordkorea reden, tauschen sich über eine kleine Menge Informationen aus. Das ist spannend für das Stück: Was haben wir überhaupt für ein Wissen über Nordkorea?

Das Gespräch führte Jörg André.