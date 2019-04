Wer ein Konzert sehen wollte, brauchte ein kostenpflichtiges Armband – alle anderen Besucherinnen und Besucher des Thunfests konnten sich freiwillig eine Plakette kaufen. Und so das Fest finanziell unterstützen. Das wird im August 2019 anders, die Plakette wird für alle Pflicht.

«Wir können nicht immer eine schwarze Null schreiben», begründet Susanna Ernst, die Präsidentin des Vereins Thunfest den Entscheid. Wie hoch der Preis sei, sei noch nicht klar. Aber er werde sich zwischen fünf und acht Franken bewegen. Wer an ein Konzert möchte, bezahlt auch künftig mehr.

Sicherheit und Wirtschaftlichkeit

Einerseits brauche es schlicht mehr finanzielle Mittel, so Susanna Ernst, aber auch die Gewährleistung der Sicherheit am Thunfest sei ein Grund für die Plaketten-Pflicht. «In den kostenlosen Festzonen kam es in den letzten Jahren immer wieder zu kleinen Zwischenfällen.» Durch ein abgetrenntes Gelände könne man die Sicherheit besser garantieren.