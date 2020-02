Die Leiche ist am Montag in einem Waldstück in der Nähe von Grächwil in der Gemeinde Meikirch entdeckt worden. Laut Polizei dürfte es sich um einen Mann handeln, der am vergangenen Donnerstag vermisst gemeldet worden war.

Bereits nach ersten Abklärungen zur Vermisstenmeldung sei man von einem Gewaltverbrechen ausgegangen. Den mutmasslichen Täter habe man dann auch gleich am Donnerstag – den Tag der Meldung – gefasst und in Haft genommen. Anfang dieser Woche habe der mutmassliche Täter ein Geständnis abgelegt, schreibt die Polizei.

Fundort nicht gleich Tatort

In den letzten Tagen wurde im Raum Bern-Bethlehem, Wohlen bei Bern und Meikirch mehrfach nach der vermissten Person gesucht, unter anderem mit Diensthunden oder Drohnen. Die Polizei geht laut Mitteilung davon aus, dass der Mann nicht beim Fundort im Waldstück in Meikirch starb.

Der mutmassliche Täter, ein 54-jähriger Bekannter des Opfers, ist in Untersuchungshaft. Weitere Ermittlungen seien im Gang. Auch die Rechtsmediziner der Universität Bern seien an der Arbeit.