Die Ermittlungen sollen nun zeigen, ob der junge Mann bei der Tat eine Rolle gespielt hat.

Wie die zuständige Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilten, ist der Mann in Haft genommen worden. Es handelt sich um einen 23-Jährigen. Weitere Angaben zum Mann und zum Ort der Verhaftung machte die Polizei nicht.

Zusatzinhalt überspringen Das war geschehen In der Nacht auf Mittwoch war der Berner Kantonspolizei gemeldet worden, in einem Suberger Haus seien zwei Leichen gefunden worden. Es handelt sich um einen 65-Jährigen und eine 61-Jährige. Sie waren miteinander verheiratet.

Weitere Ermittlungen

Polizei und Staatsanwaltschaft schreiben in der Mitteilung, die «umfassenden Ermittlungen» zum Tötungsdelikt dauerten an. Nach Auswertung erster Spuren lägen keine Hinweise auf einen Einbruch in das Suberger Einfamilienhaus vor. Das Tötungsdelikt stehe also nach aktuellem Stand der Ermittlungen in keinem Zusammenhang mit einem Einbruch.

Bereits gingen mehrere Hinweise aus der Bevölkerung ein. Diesen geht die Polizei nun nach.