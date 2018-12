Rekord-Sommer 2018: So viele Hotelgäste wie noch nie

Schweizweit zählte die Hotellerie in der vergangenen Sommersaison (Mai bis Oktober 2018) 22 Millionen Logiernächte. Das sind gut 3 Prozent mehr als in der Sommersaison davor.

3,4 Millionen Logiernächte in Hotels und Kurbetrieben zählte der Kanton Bern – ein Wachstum von 5 Prozent gegenüber der Sommersaison 2017. Damit verzeichnete der Kanton Bern vor Zürich und Graubünden am meisten Logiernächte aller Kantone. Innerhalb des Kantons Bern ist das Berner Oberland an der Spitze, mit über drei Vierteln aller Logiernächte des Kantons, schreibt die Volkswirtschaftsdirektion.

Im Wallis nahm die Anzahl der Logiernächte gegenüber der Sommersaison 2017 um 3,7 Prozent zu.