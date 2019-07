Vor 25 Jahren gründete der Berner Pianist Mike Goetz an der Lenk den Jazz Workshop. Heute ist dieser doppelt so gross.

Mit 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmern begann 1995 die Geschichte des Traditional Jazz Workshops an der Lenk. Und mit drei Orchestern. «Heute haben wir doppelt so viele Leute und elf Orchester mit verschiedenen Stilrichtungen und Niveaus», sagt Gründer und Gesamtleiter Mike Goetz. Der Workshop richtet sich an Musikerinnen und Musiker, die bereits Erfahrung auf ihrem Instrument haben.

Es bleibt nicht viel Zeit, um an der Lenk wandern zu gehen.

Zugenommen hat auch der Aufwand für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Von etwa drei Lektionen pro Tag auf sechs bis sieben Lektionen. «Das ist ein voller Kurs, der einem nicht erlaubt, nebenbei Ferien zu machen», sagt Mike Goetz.

Die wahren Erfolge

Am meisten freut Mike Goetz – selber Profimusiker und Musiklehrer –, wenn Teilnehmerinnen und Teilnehmer später Karriere im Jazz machen. Er erzählt von einer knapp 18-jährigen klassischen Violinistin, die «von Jazz keine Ahnung hatte, aber Interesse zeigte». Nach einem Workshop an der Lenk machte sie eine Jazzausbildung. «Sie lebt heute als Bandleaderin und Violinistin in Paris.» Das seien die wahren Erfolge des Jazz Workshops an der Lenk.