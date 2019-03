Der Platz für Fahrende in Wileroltigen gibt schon seit Langem zu reden. Geplant ist, dass beim Autobahnrastplatz ein Transitplatz für ausländische Fahrende gebaut wird. Das Kantonsparlament entschied am Mittwoch über einen Kredit von 3,3 Millionen Franken, der für den Bau des Transitplatzes eingesetzt wird. Das Resultat im Rat war deutlich, der Platz wurde mit 113 zu 32 Stimmen befürwortet.

Kritik von Einwohnern und SVP

Damit entschied sich das Kantonsparlament gegen die verbreitete Meinung in Wileroltigen. Im 350-Seelen-Dorf hat man sich stets mit Händen und Füssen gegen den Transitplatz gewehrt.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Fahrende in Wileroltigen Berührungsängste auf beiden Seiten

Im Rat erhielten die Einwohnerinnen und Einwohner nur von der SVP Unterstützung. «Jeder ist doch froh, dass der Platz in Wileroltigen nicht in seiner eigenen Gemeinde zu stehen kommt», vermutete SVP-Grossrätin Anita Herren-Brauen in der emotionalen Debatte am Mittwochnachmittag. Es sei schlicht undemokratisch, der kleinen Gemeinde den Platz einfach aufs Auge zu drücken.

Kosten als grosses Thema

«Der Kanton Bern vergoldet diesen Platz», kritisierte SVP-Grossrätin Sandra Schneider mit Verweis auf die geschätzten Kosten von 3,3 Millionen Franken. Dazu kämen noch ungedeckte jährliche Defizite von bis zu 60'000 Franken. Einzelne Ratsmitglieder verstiegen sich in der heftigen Debatte zu ungebührlichen Äusserungen. Die SP-Fraktion wandte sich in einer Erklärung gegen jeden offenen oder kaschierten Rassismus.

Sicherheit und Sauberkeit

Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektorin Evi Allemann (SP) betonte, dass der Bund dem Kanton das Land im Baurecht für mindestens 30 Jahre zur Verfügung stelle. Dies zu einem Baurechtszins von «null Franken». Bessere Konditionen gebe es wohl nirgends. Allemann versprach, dass die Gemeinde Wileroltigen nichts mit dem Betrieb des Platzes zu tun haben werde. Dies werde der Regierungsstatthalter organisieren. Der Platz soll umzäunt und mit Sichtschutz versehen werden. Die ausländischen Fahrenden müssen eine Kaution und eine Standgebühr entrichten, so dass sie ein Interesse haben, den Platz sauber zu verlassen.

In Wileroltigen soll ein Transitplatz mit 36 Plätzen für bis zu 180 Personen entstehen. Das letzte Wort dazu dürfte aber die Stimmbevölkerung haben. Die Junge SVP hat am Nachmittag bereits angekündigt, das Referendum gegen den Kredit von 3,3 Millionen Franken und den Transitplatz zu ergreifen.